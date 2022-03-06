Путина ждет трибунал: россиянин порвал свой паспорт и извинился за войну в Украине

СБУ опубликовала видео с бывшим полицейским из России, который принес извинения за войну в Украине и публично уничтожил свои документы. Теперь он хочет воевать за свободу Украины.

Будучи гражданином РФ, он в 2021 году вместе с супругой переехал в Украину. Сейчас ему стыдно называться россиянином, и он хочет присоединиться к рядам территориальной обороны.

Я, Полищук Дмитрий Петрович, капитан полиции министерства внутренних дел России на пенсии. Я 15 лет верой и правдой служил гражданам РФ, но на данный момент я нахожусь на территории Украины и не могу спокойно смотреть на зверства, которые происходят благодаря военнослужащим российской армии.

Как они из тяжелых вооружений стреляют по жилым кварталам, больницам и детским садам. Мне стыдно иметь принадлежность к военнослужащим России. Путин, отдающий такие приказы, является террористом. Его необходимо привлечь к международному военному трибуналу. Я не хочу, чтобы что либо связывало меня с правоохранителями Российской Федерации.

После этих слов он публично порвал удостоверение сотрудника органов внутренних дел, военный билет и паспорт гражданина РФ.

В Службе безопасности Украины заверили, что перед вступлением в ряды теробороны бывший полицейский из России обязательно пройдет полный комплекс проверок.