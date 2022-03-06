На Путіна чекає трибунал: росіянин порвав свій паспорт і вибачився за війну в Україні

СБУ опублікувала відео з колишнім поліцейським із Росії, який вибачився за війну в Україні та публічно знищив свої документи. Тепер він хоче воювати за свободу України.

Будучи громадянином РФ, він у 2021 році разом із дружиною переїхав до України. Зараз йому соромно називатися росіянином, і він хоче приєднатися до лав територіальної оборони.

Я, Поліщук Дмитро Петрович, капітан поліції міністерства внутрішніх справ Росії на пенсії. Я 15 років вірою та правдою служив громадянам РФ, але зараз я перебуваю на території України і не можу спокійно дивитися на звірства, які відбуваються завдяки військовослужбовцям російської армії.

Як вони з важких озброєнь стріляють по житлових кварталах, лікарнях та дитячих садках. Мені соромно мати приналежність до військовослужбовців Росії. Путін, який дає такі накази, є терористом. Його необхідно залучити до міжнародного військового трибуналу. Я не хочу, щоб щось пов’язувало мене з правоохоронцями Російської Федерації.

Після цих слів він публічно порвав своє посвідчення співробітника органів внутрішніх справ, військовий квиток та паспорт громадянина РФ.

У Службі безпеки України запевнили, що перед вступом до лав тероборони колишній поліцейський з Росії обов’язково пройде повний комплекс перевірок.