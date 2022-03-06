ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

На Путіна чекає трибунал: росіянин порвав свій паспорт і вибачився за війну в Україні

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
На Путіна чекає трибунал: росіянин порвав свій паспорт і вибачився за війну в Україні

СБУ опублікувала відео з колишнім поліцейським із Росії, який вибачився за війну в Україні та публічно знищив свої документи. Тепер він хоче воювати за свободу України.

Будучи громадянином РФ, він у 2021 році разом із дружиною переїхав до України. Зараз йому соромно називатися росіянином, і він хоче приєднатися до лав територіальної оборони.

Я, Поліщук Дмитро Петрович, капітан поліції міністерства внутрішніх справ Росії на пенсії. Я 15 років вірою та правдою служив громадянам РФ, але зараз я перебуваю на території України і не можу спокійно дивитися на звірства, які відбуваються завдяки військовослужбовцям російської армії.

Як вони з важких озброєнь стріляють по житлових кварталах, лікарнях та дитячих садках. Мені соромно мати приналежність до військовослужбовців Росії. Путін, який дає такі накази, є терористом. Його необхідно залучити до міжнародного військового трибуналу. Я не хочу, щоб щось пов’язувало мене з правоохоронцями Російської Федерації.

Після цих слів він публічно порвав своє посвідчення співробітника органів внутрішніх справ, військовий квиток та паспорт громадянина РФ.

У Службі безпеки України запевнили, що перед вступом до лав тероборони колишній поліцейський з Росії обов’язково пройде повний комплекс перевірок.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка