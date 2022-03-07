Новая провокация: РФ готовится имитировать эвакуацию украинцев

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Россия начала собирать своих жителей из приграничных с Украиной населенных пунктов для того, чтобы имитировать эвакуацию украинцев из городов, окруженных российскими захватчиками.

– Россияне прямо сейчас хотят совершать провокации на своей территории. Они собирают автобусы в районе населенного пункта Суджа, собирают местных жителей: бабушек, дедушек, женщин, детей в этом населенном пункте и пытаются сделать картинку для своих пропагандистских СМИ, якобы это украинцы эвакуируются на территорию Российской Федерации, – рассказал Живицкий в понедельник, 7 марта.

Он подчеркнул, что россиянам “не хватает мозгов делать какие-то новые креативные вещи, поэтому они действуют теми же методами, которые использовались ими в других странах”.

– Сегодня они делают то же самое, и пытаются спровоцировать ситуацию, показав, что украинцы, якобы, хотят эвакуироваться на территории РФ. Запомните, россияне, ни один настоящий украинец никогда не перейдет на территорию врага. Никаких гуманитарных конвоев со стороны РФ мы принимать не будем, – подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что украинские добровольцы, тероборона и Вооруженные силы “будут воспринимать движение любого транспорта из России как дальнейшее вторжение РФ на территорию Украины”.

– Мы знаем обо всех ваших действиях, – предупредил Живицкий.

По словам главы ОВА, еще есть надежда на открытие гуманитарных коридоров в Сумской области в ближайшее время.