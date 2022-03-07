Нова провокація: РФ готується імітувати евакуацію українців

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що Росія почала збирати своїх мешканців із прикордонних з Україною населених пунктів для того, щоб імітувати евакуацію українців із міст, оточених російськими загарбниками.

– Росіяни просто зараз хочуть здійснювати провокації на своїй території. Вони збирають автобуси в районі населеного пункту Суджа, збирають місцевих мешканців: бабусь, дідусів, жінок, дітей у цьому населеному пункті, та намагаються зробити картинку для своїх пропагандистських ЗМІ, нібито це українці евакуюються на територію Російської Федерації, – розповів Живицький у понеділок, 7 березня.

Він підкреслив, що росіянам “бракує мізків робити якісь нові креативні речі, тому вони діють тими самими методами, які використовувалися ними в інших країнах”.

– Сьогодні вони роблять те саме і намагаються спровокувати ситуацію, показавши, що українці нібито хочуть евакуюватись на території РФ. Запам’ятайте, росіяни, жоден справжній українець ніколи не перейде на територію ворога. Ніяких гуманітарних конвоїв з боку РФ ми не прийматимемо, – наголосив глава ОВА.

Він додав, що українські добровольці, тероборона та Збройні сили “сприйматимуть рух будь-якого транспорту з Росії як подальше вторгнення РФ на територію України”.

– Ми знаємо про всі ваші дії, – попередив Живицький.

За словами глави ОВ, ще є надія на відкриття гуманітарних коридорів у Сумській області найближчим часом.