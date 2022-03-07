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Факты / Украина

РФ перебрасывает в Беларусь дополнительную авиацию для бомбардировки городов Украины

Валентина Летяк редактор ленты
РФ перебрасывает в Беларусь дополнительную авиацию для бомбардировки городов Украины

Российские захватчики планируют активизировать авиацию для бомбардировки крупных городов и промышленной инфраструктуры, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00.

Для этого агрессоры перебрасывают на территорию Беларуси авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

Враг несет огромные потери. В частности, в районе Конотопа и Ахтырки в Сумской области наши бойцы уничтожили половину личного состава. Поэтому для продолжения наступления захватчикам необходима перегруппировка и пополнение запасов.

Российские военные коварно обстреливают наши гуманитарные конвои, в то же время их морально-психологическое состояние остается крайне низким, они выбрасывают свои документы и пытаются вернуться домой.

Фото: Depositphotos

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