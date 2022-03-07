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Факти / Україна

РФ перекидає в Білорусь додаткову авіацію для бомбардувань міст України

Валентина Летяк редакторка стрічки
РФ перекидає в Білорусь додаткову авіацію для бомбардувань міст України

Російські загарбники планують активізувати авіацію для бомбардування великих міст та промислової інфраструктури, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18.00.

Для цього агресори перекидають на територію Білорусі авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

Ворог зазнає величезних втрат. Зокрема, в районі Конотопа та Охтирки в Сумській області наші бійці знищили половину особового складу. Тому для продовження наступу загарбникам необхідно перегруповування та поповнення запасів.

Російські військові підступно обстрілюють наші гуманітарні конвої, водночас їхній морально-психологічний стан залишається вкрай низьким, вони викидають власні документи та намагаються повернутися додому.

Фото: Depositphotos

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