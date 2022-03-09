После событий в Мариуполе Арестович предупредил РФ, что “начнется совсем другая война”

Алексей Арестович после циничного авиаудара по роддому в Мариуполе обратился к путинским захватчикам. Он заверил РФ, что с этого момента “начинается совсем другая война”.

– До удара по роддому Мариуполя это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война, – заявил советник руководителя Офиса президента.

Вечером 9 марта во время бомбардировки российскими регулярными войсками в городе Мариуполь был разрушен роддом №2 и детская больница, расположенная рядом.

В результате авиаудара корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети и находились роженицы, был полностью разрушен.

Президент Владимир Зеленский назвал бомбардировку роддома в Мариуполе зверством и в очередной раз призвал Североатлантический альянс немедленно закрыть небо Украины.

По информации главы Донецкой военной ОГА Павла Кириленко, тяжелые травмы и ранения получили 17 человек, среди которых 16 — персонал роддома и одна роженица. К счастью, погибших в результате авиаудара РФ по мариупольскому роддому нет.

Также Павел Кириленко подчеркнул, что вокруг разрушенных российскими бомбами медицинских учреждений нет никаких военных объектов или критической инфраструктуры. Это свидетельствует о целенаправленности военных преступлений Кремля.