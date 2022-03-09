В результате авиаудара регулярных войск РФ в Мариуполе были разрушены роддом №2 и детская больница. На месте трагедии работают спасатели, известно о 17-ти пострадавших.

— Авиация сработала, разбомбили роддом… Вот вам и россияне, — комментирует автор видео, который находится на месте происшествия в Мариуполе.

На кадрах видео заметно, что вся территория больницы и роддома полностью разрушена, все оборудование внутри палат разбито, оконных стекол не осталось.

Появилось видео последствий обстрела Россией роддома и детской больницы в Мариуполе / 5 фотографий

На месте авиаудара в Мариуполе работают полицейские. По их словам, все задокументированные последствия бомбардировки, а также вещдоки будут переданы для Международного суда ООН.

Уголовное производство будет открыто по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.