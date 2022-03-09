Після подій у Маріуполі Арестович попередив РФ, що “почнеться зовсім інша війна”

Олексій Арестович після цинічного авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі звернувся до путінських загарбників. Він запевнив РФ, що з цього моменту “починається зовсім інша війна”.

– До удару по пологовому будинку Маріуполя це були квіточки. Зараз, тварі, почнеться зовсім інша війна, – заявив радник керівника Офісу президента.

Надвечір 9 березня під час бомбардування російськими регулярними військами у місті Маріуполь було зруйновано пологовий будинок №2 та дитячу лікарню, розташовану поряд.

Внаслідок авіаудару корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти та перебували породіллі, був повністю зруйнований.

Президент Володимир Зеленський назвав бомбардування пологового будинку у Маріуполі звірством та вкотре закликав Північноатлантичний альянс негайно закрити небо України.

За інформацією голови Донецької військової ОДА Павла Кириленка, тяжкі травми та поранення отримали 17 осіб, серед яких 16 – персонал пологового будинку та одна породілля. На щастя, загиблих внаслідок авіаудару РФ по маріупольському пологовому будинку немає.

Також Павло Кириленко підкреслив, що навколо зруйнованих російськими бомбами медичних закладів немає жодних військових об’єктів чи критичної інфраструктури. Це свідчить про цілеспрямованість військових злочинів Кремля.