Черноморские эскадры РФ перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

– РФ пока не намерена высаживать свой десант на наше побережье, потому что знает, чем для них это закончится, – сказал Сергей Братчук.

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10 марта начались пятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине, которая началась по приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля.

На карте боевых действий в Украине можно проследить, что агрессор больше всего атакует города на Севере, Востоке и Юге.

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