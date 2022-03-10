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Факти / Україна

РФ перебазувала свої ескадри до Криму – Одеська ОВА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
російські кораблі

Чорноморські ескадри РФ перебазувались до мису Тарханкут та озера Донузлав.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– РФ поки не має намір висаджувати свій десант на наше узбережжя, бо знає, чим для них це закінчиться, – сказав Сергій Братчук.

10 березня почалася п’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні, яка почалась за наказом президента РФ Володимира Путіна 24 лютого.

На карті бойових дій в Україні можна простежити, що агресор найбільше атакує міста на Півночі, Сході та Півдні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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