РФ перебазувала свої ескадри до Криму – Одеська ОВА

Чорноморські ескадри РФ перебазувались до мису Тарханкут та озера Донузлав.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– РФ поки не має намір висаджувати свій десант на наше узбережжя, бо знає, чим для них це закінчиться, – сказав Сергій Братчук.

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10 березня почалася п’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні, яка почалась за наказом президента РФ Володимира Путіна 24 лютого.

На карті бойових дій в Україні можна простежити, що агресор найбільше атакує міста на Півночі, Сході та Півдні.

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