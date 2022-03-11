Час назад российские захватчики похитили угнали мэра города Мелитополь Ивана Федорова, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Вскоре Тимошенко выложил видео, подтверждающее похищение мэра Мелитополя.
О похищении Ивана Федорова сообщил также советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, мэра города, отказавшегося сотрудничать с врагами, похитила днем 11 марта группа примерно из 10 российских военных. Федорову надели на голову пластиковый мешок.
– Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг, – написал Геращенко.
Мелитополь оказался под ударом войск РФ в первый день войны, 24 февраля. Бои с агрессором шли не только на окраинах, но и в самом городе.
Каждый день люди выходят на проукраинские митинги, на которых отстаивают свое право на жизнь в украинском Мелитополе.
Фото: Іван Федоров