Час назад российские захватчики похитили угнали мэра города Мелитополь Ивана Федорова, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вскоре Тимошенко выложил видео, подтверждающее похищение мэра Мелитополя.

О похищении Ивана Федорова сообщил также советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, мэра города, отказавшегося сотрудничать с врагами, похитила днем 11 марта группа примерно из 10 российских военных. Федорову надели на голову пластиковый мешок.

– Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг, – написал Геращенко.

Мелитополь оказался под ударом войск РФ в первый день войны, 24 февраля. Бои с агрессором шли не только на окраинах, но и в самом городе.

Каждый день люди выходят на проукраинские митинги, на которых отстаивают свое право на жизнь в украинском Мелитополе.

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Фото: Іван Федоров