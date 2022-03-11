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Факты / Украина

Россияне похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова

Валентина Летяк редактор ленты
Іван Федоров

Час назад российские захватчики похитили угнали мэра города Мелитополь Ивана Федорова, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вскоре Тимошенко выложил видео, подтверждающее похищение мэра Мелитополя.

О похищении Ивана Федорова сообщил также советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, мэра города, отказавшегося сотрудничать с врагами, похитила днем 11 марта группа примерно из 10 российских военных. Федорову надели на голову пластиковый мешок.

– Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг, – написал Геращенко.

Мелитополь оказался под ударом войск РФ в первый день войны, 24 февраля. Бои с агрессором шли не только на окраинах, но и в самом городе.

Каждый день люди выходят на проукраинские митинги, на которых отстаивают свое право на жизнь в украинском Мелитополе.

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Фото: Іван Федоров

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