Российские войска захватили городскую телевышку и башни радиосвязи в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

— Городская телебашня и башни радиосвязи находятся под контролем оккупантов, соответственно, не под контролем нашего государства. И все то, что сегодня вещается как по радио, так и по телевидению, я ставил бы под сомнение. Прошу вас обратить на это внимание, – заявил он.

Также Иван Федоров добавил, что в результате военных действий в городе разрушены более 90 домов.

— В городе Мелитополь и районе разрушены более 90 домов в результате боев, перестрелок. Большое количество семей осталось без жилья, и на сегодняшний день мы их снабжаем как строительными материалами, так и средствами первой необходимости. И уже более 20 семей получили все необходимое, чтобы снова можно было находиться в своих домах, — сказал мэр.

Напомним, что Мелитополь оказался под ударом путинских войск в первый день войны, 24 февраля. Бои с агрессором проходили не только на окраинах, но и в самом городе.

Каждый день люди выходят на проукраинские митинги, на которых отстаивают свое право на жизнь в украинском Мелитополе.