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Факты / Украина

Более 12 тыс. человек, сотни танков и бронированных машин: Генштаб ВСУ озвучил потери РФ

Юлия Соколова редактор ленты
Танк РФ

На 17-е сутки полномасштабной войны в Украине российские захватнические войска продолжают нести значительные потери.

Обновленные данные о потерях врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери путинских войск за время полномасштабной войны в Украине, с 24 февраля по 12 марта, ориентировочно составили:

• более 12 тыс. человек личного состава;

• 362 танка (+9 за сутки);

• 1 205 боевых бронированных машин (+40 за сутки);

• 135 артиллерийских систем (+10 за сутки);

• 62 РСЗО – реактивные системы залпового огня (+4 за сутки);

• 33 средства ПВО – противовоздушной обороны (+2 за сутки);

• 58 самолетов (+1 за сутки);

• 83 вертолета;

• 585 единиц автомобильной техники (+27 за сутки).

Кроме того, украинские военные за время полномасштабной войны уничтожили три корабля/катера врага, 60 цистерн из ГСМ, 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий, поэтому данные постоянно уточняются.

По данным Генштаба ВСУ, на 17-й день войны России против Украины украинская армия дает достойный отпор врагу и сдерживает наступательную операцию РФ по всем направлениям.

Так, с начала войны 31, действовавшая на территории Украины, батальонно-тактическая группа путинских войск потеряла боеспособность.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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