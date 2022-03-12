На 17-ту добу повномасштабної війни в Україні російські загарбницькі війська продовжують нести значні втрати.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати путінських військ за час повномасштабної війни в Україні, з 24 лютого по 12 березня, орієнтовно склали:

• понад 12 тис. осіб особового складу;

• 362 танки (+9 за добу);

• 1 205 бойових броньованих машин (+40 за добу);

• 135 артилерійських систем (+10 за добу);

• 62 РСЗВ – реактивні системи залпового вогню (+4 за добу);

• 33 засоби ППО – протиповітряної оборони (+2 за добу);

• 58 літаків (+1 за добу);

• 83 гелікоптери;

• 585 одиниць автомобільної техніки (+27 за добу).

Крім того, українські військові за час повномасштабної війни знищили три кораблі /катери ворога, 60 цистерн з ПММ, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій, а тому дані постійно уточнюються.

За даними Генштабу ЗСУ, на 17-й день війни Росії проти України українська армія дає гідну відсіч ворогу та стримує наступальну операцію РФ на всіх напрямках.

Так, від початку війни 31 батальйонно-тактична група путінських військ, що діяла на території України, втратила боєздатність.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ