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Факты / Украина

Погибли девять человек – Яворивский полигон обстреляли ракетами из Саратова

Татьяна Забожко редактор ленты
Максим Козицький_брифінг 13 березня 2022

В результате обстрела Яворивского полигона Львовской области погибли 9 человек, травмированы – 57.

Об этом 13 марта во время брифинга сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По предварительной информации, более 30 ракет были запущены из российского Саратова к акватории Черного моря. Часть из них была сбита силами противовоздушной обороны Украины.

По словам Максима Козицкого, речь идет о крылатых ракетах класса воздуха-земля.

В настоящее время продолжается тушение пожара и разбор обломков. Военные и спасатели обследовали уже 25 точек поражения.

– Это еще одно подтверждение, что под угрозой не только Украина, но и вся Европа. Закройте небо над Украиной! – призвал Максим Козицкий.

13 марта начались восемнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Максим Козицкий

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