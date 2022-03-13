Загинули дев’ять осіб – Яворівський полігон обстріляли ракетами з Саратова

Унаслідок обстрілу Яворівського полігону Львівської області загинули дев’ять осіб, травмовано – 57.

Про це 13 березня під час брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, понад 30 ракет запустили із російського Саратова до акваторії Чорного моря.

Частину з них збили сили протиповітряної оборони України.

За словами Максима Козицького, ідеться про крилаті ракети класу повітря – земля.

На цей час триває гасіння пожежі та розбір уламків.

Військові та рятувальники обстежили уже 25 точок ураження.

– Це ще одне підтвердження, що під загрозою не лише Україна, а й вся Європа. Закрийте небо над Україною! – закликав Максим Козицький.

13 березня почалася вісімнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Максим Козицький