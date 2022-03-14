Бывший премьер Украины Владимир Гройсман подчеркнул необходимость поддержки экономики страны. Сейчас сам экс-глава правительства находится в Винницкой области.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

По его словам, нужно, чтобы в тех регионах, где нет боевых действий, работали магазины, были необходимы товары.

— Поэтому примерно неделю назад я призвал, чтобы навели порядок с блокпостами, потому что они значительно усложняют доставку грузов, в том числе и гуманитарных. Вчера мне сообщили, что машина с мукой была в пути 72 часа. Это не допустимо, — заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что нужно начинать посевную кампанию там, где это возможно.

По словам Гройсмана, тех земель, где нет боевых действий, должно хватить для того, чтобы прокормить себя, то есть Украину.

– В Украине должен быть хлеб и к хлебу… Все, кто сегодня имеет возможность, должны выходить на работу – открывать свои заведения, производство. Сильная экономика даст нам больше устойчивости… Я обращаюсь к тем, кто имеет холдинги. Забудьте о доходах – все прибыли должны быть в стране. Сделаем так, чтобы люди не нуждались в продовольствии, — сказал бывший премьер.

А еще Владимир Гройсман подчеркнул необходимость создания плана построения новой сильной Украины. По его словам, необходимо приступить к изменению системы управления в стране.

– Нам в конце концов необходимо верховенство права. Нам нужно укрепить общины, – сказал Владимир Гройсман.

Ранее мэр города Винница Сергей Моргунов призвал местный бизнес возобновить работу в условиях военного положения.