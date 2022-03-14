Колишній прем’єр України Володимир Гройсман наголосив на необхідності підтримки економіки країни. Наразі сам ексочільник уряду перебуває на Вінничині.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

За його словами, треба, щоб у тих регіонах, де немає бойових дій, працювали магазини, були необхідні товари.

– Тому десь тиждень тому я закликав, щоб навели порядок із блокпостами, тому що вони значно ускладнюють доставлення вантажів, зокрема і гуманітарних. Вчора мені доповіли, що машина з борошном була в дорозі 72 години. Це не є припустимим, – заявив Гройсман.

Він наголосив, що треба розпочинати посівну кампанію там, де це можливо.

За словами Гройсмана, тих земель, де немає бойових дій, має вистачити для того, щоб прогодувати себе, тобто Україну.

– В Україні має бути хліб і до хліба… Всі, хто сьогодні має можливість, повинні виходити на роботу – відчиняти свої заклади, виробництво. Сильна економіка дасть нам більше стійкості… Я звертаюся до тих, хто має холдинги. Забудьте про прибутки – усі прибутки мають бути в країні. Зробімо так, щоб люди не відчувати ніякої потреби у продовольстві, – сказав колишній прем’єр.

А ще Володимир Гройсман наголосив на необхідності створення плану побудови нової сильної України. За його словами, необхідно розпочати зі зміни системи управління в країні.

– Нам врешті-решт необхідно верховенство права. Нам треба зміцнити громади, – сказав Володимир Гройсман.

Раніше очільник міста Вінниця Сергій Моргунов закликав місцевий бізнес відновити роботу в умовах воєнного стану.