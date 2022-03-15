РФ виходить із Ради Європи та припиняє участь у ЄСПЛ

Росія повідомила Раду Європи про те, що вирішила вийти із цієї організації. Про це з посиланням на російського депутата Петра Толстого повідомляє Радіо Свобода.

Уточнюється, що після виходу РФ із РЄ громадяни цієї країни більше не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини.

Своєю чергою Кремль більше не зобов’язаний буде відмовлятися від страти.

Зазначимо, що брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк стверджує, що парламентська асамблея РЄ збирається проголосувати за те, що рекомендуватиме виключення РФ.

Нагадаємо, Росія перебуває у складі Ради Європи з 1996 року. Членство РФ зупинено з 25 лютого у зв’язку з її військовим вторгненням в Україну.

Таке рішення означає, що Росія залишається членом Ради Європи та учасником відповідних конвенцій, зокрема Європейської конвенції з прав людини.

Проте російське МЗС заявило, що країна не братиме участі в роботі Ради.