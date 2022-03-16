Планы российских войск захватить Киев не реализуются никогда. Об этом в эфире одного из каналов сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
– Несмотря на то, что уже три недели идет война, планы не то что захватить Киев, даже взять его в кольцо, были полностью разрушены украинскими военными, – уверяет Виталий Кличко.
Если, в крайнем случае, российские войска и смогут захватить какие-нибудь здания, то людей они не захватят.
– Киев – это не только здания, которые возведены здесь. Это, прежде всего, люди, – отмечает городской глава столицы.
По словам главы Киева, сейчас войска РФ обстрелами пытаются вызвать страх и панику в городе, но получают обратный эффект.
– А у людей возникает злоба, ненависть и желание мстить, – объясняет мэр города.
То, что оборона Киева является стратегической задачей, подтверждает и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.
В настоящее время основную нагрузку несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Вместе с ними защищают столицу подразделения Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований государства.
Также к защите столицы массово приобщаются сами горожане.
– Киев выстоит! – подтверждает Валерий Залужный.
16 марта начались 21-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Джерело: Главнокомандующий ВСУ
Фото: УНИАН, Главнокомандующий ВСУ