Планы российских войск захватить Киев не реализуются никогда. Об этом в эфире одного из каналов сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

– Несмотря на то, что уже три недели идет война, планы не то что захватить Киев, даже взять его в кольцо, были полностью разрушены украинскими военными, – уверяет Виталий Кличко.

Если, в крайнем случае, российские войска и смогут захватить какие-нибудь здания, то людей они не захватят.

– Киев – это не только здания, которые возведены здесь. Это, прежде всего, люди, – отмечает городской глава столицы.

По словам главы Киева, сейчас войска РФ обстрелами пытаются вызвать страх и панику в городе, но получают обратный эффект.

– А у людей возникает злоба, ненависть и желание мстить, – объясняет мэр города.

То, что оборона Киева является стратегической задачей, подтверждает и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

В настоящее время основную нагрузку несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Вместе с ними защищают столицу подразделения Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований государства.

Также к защите столицы массово приобщаются сами горожане.

– Киев выстоит! – подтверждает Валерий Залужный.

16 марта начались 21-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Джерело: Главнокомандующий ВСУ

Фото: УНИАН, Главнокомандующий ВСУ