Плани РФ захопити Київ не реалізуються – Кличко

Плани російських військ захопити Київ не реалізуються ніколи. Про це в ефірі одного з каналів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

– Незважаючи на те, що вже три тижні триває війна, плани не те що захопити Київ, навіть взяти його в кільце, були повністю зруйновані українськими військовими, – запевняє Віталій Кличко.

Якщо, в крайньому разі, російські війська і зможуть захопити якісь будівлі, то людей вони не захоплять.

– Місто Київ – це не лише будівлі, які зведені тут. Це, перш за все, люди, – наголошує міський голова столиці.

За словами очільника Києва, нині війська РФ обстрілами намагаються викликати страх та паніку в місті, але отримують зворотний ефект.

– А в людей виникає натомість злість, ненависть та бажання мстити, – пояснює мер міста.

Те, що оборона Києва є стратегічним завданням, підтверджує й головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

Нині основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України.

Разом із ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань держави.

Також до захисту столиці масово долучаються самі містяни.

– Київ вистоїть! – підтверджує Валерій Залужний.

16 березня почалася 21-ша доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Фото: УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ