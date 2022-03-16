Плани РФ захопити Київ не реалізуються – Кличко

Плани російських військ захопити Київ не реалізуються ніколи. Про це в ефірі одного з каналів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
– Незважаючи на те, що вже три тижні триває війна, плани не те що захопити Київ, навіть взяти його в кільце, були повністю зруйновані українськими військовими, – запевняє Віталій Кличко.
Якщо, в крайньому разі, російські війська і зможуть захопити якісь будівлі, то людей вони не захоплять.
– Місто Київ – це не лише будівлі, які зведені тут. Це, перш за все, люди, – наголошує міський голова столиці.
За словами очільника Києва, нині війська РФ обстрілами намагаються викликати страх та паніку в місті, але отримують зворотний ефект.
– А в людей виникає натомість злість, ненависть та бажання мстити, – пояснює мер міста.
Те, що оборона Києва є стратегічним завданням, підтверджує й головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.
Нині основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України.
Разом із ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань держави.
Також до захисту столиці масово долучаються самі містяни.
– Київ вистоїть! – підтверджує Валерій Залужний.
16 березня почалася 21-ша доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Головнокомандувач ЗСУ
Фото: УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ