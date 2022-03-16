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Факти / Україна

Плани РФ захопити Київ не реалізуються – Кличко

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Віталій Кличко

Плани російських військ захопити Київ не реалізуються ніколи. Про це в ефірі одного з каналів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

– Незважаючи на те, що вже три тижні триває війна, плани не те що захопити Київ, навіть взяти його в кільце, були повністю зруйновані українськими військовими, – запевняє Віталій Кличко.

Якщо, в крайньому разі, російські війська і зможуть захопити якісь будівлі, то людей вони не захоплять.

– Місто Київ – це не лише будівлі, які зведені тут. Це, перш за все, люди, – наголошує міський голова столиці.

За словами очільника Києва, нині війська РФ обстрілами намагаються викликати страх та паніку в місті, але отримують зворотний ефект.

– А в людей виникає натомість злість, ненависть та бажання мстити, – пояснює мер міста.

Те, що оборона Києва є стратегічним завданням, підтверджує й головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Нині основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України.

Разом із ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань держави.

Також до захисту столиці масово долучаються самі містяни.

– Київ вистоїть! – підтверджує Валерій Залужний.

16 березня почалася 21-ша доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Фото: УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ

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