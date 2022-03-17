Российские диверсионные группы обнаружили новую “лазейку”. Они въезжают в Украину со стороны Европы под удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что российское агентство видеоновостей имеет офис в Берлине и может использовать другие названия, например: “Канал Redfish” или “Агентство Maffick”.

Будьте бдительны и передавайте информацию о вражеских ДРГ в чат-бот СБУ:

@stop_russian_war_bot, – призвали в Центре противодействия дезинформации.

В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, уничтоженных на украинской земле. Это количество будет ежедневно расти, заявил Резников.