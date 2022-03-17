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Факты / Украина

Маскируются под журналистов. Как диверсанты пробираются в Украину из Европы

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Маскируются под журналистов. Как диверсанты пробираются в Украину из Европы

Российские диверсионные группы обнаружили новую “лазейку”. Они въезжают в Украину со стороны Европы под удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что российское агентство видеоновостей имеет офис в Берлине и может использовать другие названия, например: “Канал Redfish” или “Агентство Maffick”.

Будьте бдительны и передавайте информацию о вражеских ДРГ в чат-бот СБУ:
@stop_russian_war_bot, – призвали в Центре противодействия дезинформации.

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В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, уничтоженных на украинской земле. Это количество будет ежедневно расти, заявил Резников.

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Фото: Unsplash

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