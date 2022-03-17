Російські диверсійні групи знайшли нову “лазівку”. Вони заїжджають в Україну з боку Європи під посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що російська агенція відеоновин має офіс в Берліні та може використувати інші назви, як-от: “Канал Redfish” чи “Агенція Maffick”.

Будьте пильні і передавайте інформацію про ворожі ДРГ до чат-боту СБУ:

@stop_russian_war_bot, – закликали у Центрі протидії дезінформації.

У понад 200 містах і селах Росії вже відбулися поховання загарбників, знищених на українській землі. Ця кількість щодня зростатиме, заявив Резніков.