В 200 городах и селах России похоронили захватчиков, ликвидированных в Украине — Резников

Российская Федерация обязательно проиграет в войне против Украины, которую страна-агрессор начала утром 24 февраля. В этом убежден министр обороны Украины Алексей Резников.

— Если сдадитесь в плен вместе с техникой, предоставите важную информацию или поможете захватить российских офицеров – это будет учтено при привлечении вас к ответственности как существенное смягчающее обстоятельство. Сохраните жизнь, отбудете наказание, получите шанс начать все сначала в мире. Только не медлите, – подчеркнул министр.

В более чем 200 городах и селах России уже состоялись похороны захватчиков, уничтоженных на украинской земле. Это количество будет ежедневно расти, убежден Резников.

— Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск РФ. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад, — отметил глава Минобороны.

Сейчас ситуация непростая, но Вооруженные силы Украины все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины.

Горящие вертолеты врага в Чернобаевке на Херсонщине – это наглядность того, что происходит с войсками захватчиков, добавил министр обороны.