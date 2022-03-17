Российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома в Вышгородском районе под Киевом. В результате обстрела разрушена многоэтажка в поселке Новые Петровцы, повреждены соседние жилые дома.

По данным полиции, погиб двухлетний ребенок, еще четыре человека получили многочисленные ранения.

На месте работают медики, а также полицейские, фиксирующие последствия обстрела.

Погиб двухлетний ребенок: российская артиллерия обстреляла Новые Петровцы под Киевом / 2 фотографии

По состоянию на 17 марта, по данным ювенальных прокуроров, с 24 февраля в результате войны России в Украине погибли 108 детей, более 120 получили ранения.

Больше всего пострадало детей в Киевской области – 52, в Харьковской – 34, в Донецкой – 25, в Черниговской – 24, в Николаевской – 20, в Житомирской – 15, в Сумской – 14 и в Херсонской – 10.

Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из которых разрушены полностью. Российские войска также обстреляли более 11 лечебных учреждений, три центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.