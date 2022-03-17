Російській війська з важкої артилерії обстріляли житлові будинки у Вишгородському районі під Києвом. Внаслідок обстрілу зруйновано багатоповерхівку у селищі Нові Петрівці, пошкоджено сусідні житлові будинки.

За даними поліції, загинула дворічна дитина, ще четверо людей зазнали багаточисельних поранень.

На місці працюють медики та поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.

Загинула дворічна дитина: російська артилерія обстріляла Нові Петрівці під Києвом / 2 фотографии

Станом на 17 березня, за даними ювенальних прокурорів, з 24 лютого внаслідок війни Росії в Україні загинули 108 дітей, понад 120 дістали поранення.

Найбільше постраждало дітей у Київській області – 52, у Харківській – 34, у Донецькій – 25, у Чернігівській – 24, у Миколаївській – 20, у Житомирській – 15, у Сумській – 14 та у Херсонській – 10.

Окрім того, внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти, 63 з яких зруйновано повністю. Російські війська також обстріляли більше 11 лікувальних закладів, три центри реабілітації, зокрема для дітей-інвалідів.