Общие боевые потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составляют около 14 200 человек личного состава.
Такие цифры озвучил Генштаб Вооруженных сил Украины. Также путинские захватчики уже потеряли 450 танков и 1 448 боевых бронированных машин.
Другие боевые потери РФ:
- артиллерийские системы – 205;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 72;
- средства противовоздушной обороны (ПВО) – 43;
- самолеты – 93;
- вертолеты – 112;
- автомобильная техника – 879;
- корабли /катера — 3;
- цистерны – 60;
- беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 12;
- специальная техника – 11.
Эти данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Война в Украине, которую развязала Россия, длится уже 23-й день. Российские захватнические войска продолжают обстреливать из воздуха украинские города, жилые дома, школы, больницы.