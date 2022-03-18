Общие боевые потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составляют около 14 200 человек личного состава.

Такие цифры озвучил Генштаб Вооруженных сил Украины. Также путинские захватчики уже потеряли 450 танков и 1 448 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери РФ:

артиллерийские системы – 205;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 72;

средства противовоздушной обороны (ПВО) – 43;

самолеты – 93;

вертолеты – 112;

автомобильная техника – 879;

корабли /катера — 3;

цистерны – 60;

беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 12;

специальная техника – 11.

Эти данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине, которую развязала Россия, длится уже 23-й день. Российские захватнические войска продолжают обстреливать из воздуха украинские города, жилые дома, школы, больницы.