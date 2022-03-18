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Факты / Украина

Около 14,2 тыс. военных за 22 дня войны: обновленные потери войск РФ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Около 14,2 тыс. военных за 22 дня войны: обновленные потери войск РФ

Общие боевые потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составляют около 14 200 человек личного состава.

Такие цифры озвучил Генштаб Вооруженных сил Украины. Также путинские захватчики уже потеряли 450 танков и 1 448 боевых бронированных машин.

Другие боевые потери РФ:

  • артиллерийские системы – 205;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 72;
  • средства противовоздушной обороны (ПВО) – 43;
  • самолеты – 93;
  • вертолеты – 112;
  • автомобильная техника – 879;
  • корабли /катера — 3;
  • цистерны – 60;
  • беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 12;
  • специальная техника – 11.

Эти данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине, которую развязала Россия, длится уже 23-й день. Российские захватнические войска продолжают обстреливать из воздуха украинские города, жилые дома, школы, больницы.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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