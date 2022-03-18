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Факти / Україна

Близько 14,2 тис. військових за 22 дні війни: оновлені втрати військ РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 14,2 тис. військових за 22 дні війни: оновлені втрати військ РФ

Загальні бойові втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 18 березня орієнтовно становлять близько 14 200 осіб особового складу.

Такі цифри озвучив Генштаб Збройних сил України. Також путінські загарбники вже втратили 450 танків і 1 448 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати РФ:

  • артилерійські системи – 205;
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 72;
  • засоби протиповітряної оборони (ППО) – 43;
  • літаки – 93;
  • гелікоптери – 112;
  • автомобільна техніка – 879;
  • кораблі /катери  – 3;
  • цистерни – 60;
  • безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 12;
  • спеціальна техніка – 11.

Ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Війна в Україні, яку розвязала Росія, триває вже 23-й день. Російські загарбницькі війська продовжують обстрілювати з повітря українські міста, житлові будинки, школи, лікарні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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