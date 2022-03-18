Загальні бойові втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 18 березня орієнтовно становлять близько 14 200 осіб особового складу.

Такі цифри озвучив Генштаб Збройних сил України. Також путінські загарбники вже втратили 450 танків і 1 448 бойових броньованих машин.

Інші бойові втрати РФ:

артилерійські системи – 205;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 72;

засоби протиповітряної оборони (ППО) – 43;

літаки – 93;

гелікоптери – 112;

автомобільна техніка – 879;

кораблі /катери – 3;

цистерни – 60;

безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 12;

спеціальна техніка – 11.

Ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Війна в Україні, яку розв’язала Росія, триває вже 23-й день. Російські загарбницькі війська продовжують обстрілювати з повітря українські міста, житлові будинки, школи, лікарні.