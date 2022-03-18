Суд заочно арестовал Медведчука, его местонахождение устанавливается — ГБР

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Виктору Медведчуку.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, 18 марта судья-следователь удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения для народного депутата и кума президента РФ Владимира Путина.

Избрание меры пресечения будет происходить в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 УПК РФ, то есть при отсутствии фигуранта.

Ранее Виктор Медведчук был объявлен в международный розыск.

Правоохранители отметили, что в настоящее время местонахождение Виктора Медведчука устанавливается.

— Обращаемся к украинцам, находящимся на территории государства и за его пределами, в случае имеющейся информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука просим немедленно сообщать ГБР, — говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.