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Факты / Украина

Суд заочно арестовал Медведчука, его местонахождение устанавливается — ГБР

Илья Нежигай редактор ленты
Віктор Медведчук

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Виктору Медведчуку.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, 18 марта судья-следователь удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения для народного депутата и кума президента РФ Владимира Путина.

Избрание меры пресечения будет происходить в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 УПК РФ, то есть при отсутствии фигуранта.

Ранее Виктор Медведчук был объявлен в международный розыск.

Правоохранители отметили, что в настоящее время местонахождение Виктора Медведчука устанавливается.

— Обращаемся к украинцам, находящимся на территории государства и за его пределами, в случае имеющейся информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука просим немедленно сообщать ГБР, — говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

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Источник: ГБР

Фото: УНИАН

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