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Факти / Україна

Суд заочно арештував Медведчука, його місцезнаходження встановлюється – ДБР

Ілля Нежигай редактор стрічки
Віктор Медведчук

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Віктору Медведчуку.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР щодо обрання запобіжного заходу для народного депутата та кума президента РФ Володимира Путіна.

Обрання запобіжного заходу відбуватиметься у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 КПК України, тобто за відсутності фігуранта.

Раніше Віктора Медведчука оголосили у міжнародний розшук.

Правоохоронці зазначили, що наразі місце перебування Віктора Медведчука встановлюється.

– Звертаємося до українців, які перебувають на території держави та за її межами, у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука просимо негайно повідомляти до ДБР, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нардепа Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

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Джерело: ДБР

Фото: УНІАН

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