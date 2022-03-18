Суд заочно арештував Медведчука, його місцезнаходження встановлюється – ДБР

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Віктору Медведчуку.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР щодо обрання запобіжного заходу для народного депутата та кума президента РФ Володимира Путіна.

Обрання запобіжного заходу відбуватиметься у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 КПК України, тобто за відсутності фігуранта.

Раніше Віктора Медведчука оголосили у міжнародний розшук.

Правоохоронці зазначили, що наразі місце перебування Віктора Медведчука встановлюється.

– Звертаємося до українців, які перебувають на території держави та за її межами, у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука просимо негайно повідомляти до ДБР, – йдеться у повідомленні.