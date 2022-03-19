Утром 19 марта Киев накрыл смог. В воздухе пахнет дымом и плохая видимость. В столичной Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что обращения от киевлян поступают с самого утра, прежде всего из Оболони и Святошино.

В ГСЧС успокаивают: смог в Киеве не является причиной паники в обществе. По состоянию на 07.00 19 марта в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.

Но в течение суток 18 марта спасатели Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, вызванное неосторожным поведением с огнем граждан.

Поэтому украинцев предупреждают, что сжигание сухостоя и мусора негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Сегодня же это еще и преступление, которое приравнивается к диверсии.

Также спасатели призывают граждан прекратить такую ​​практику и не нагружать наши подразделения еще больше во время войны.

В то же время в Киевской городской государственной администрации также подтвердили, что в столице наблюдается незначительное задымление.

Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра. По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Но киевлян просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.

Со своей стороны советник министра внутренних дел Вадим Денисенко добавил, что смог в Киеве мог появиться, потому что догорает свалка возле Новых Петровцев.

Еще одной причиной Денисенко называет безветренную погоду. По его словам, как только появится ветер, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется.

Также он добавил, что в Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.