Вранці 19 березня Київ охопив смог. У повітрі пахне димом і погана видимість. У столичні Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що звернення від киян надходять від самого ранку, передусім із Оболоні та Святошино.

У ДСНС заспокоюють: смог у Києві не є причиною для паніки у суспільстві. Станом на 07.00 19 березня у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у зоні відчуження та поблизу ЧАЕС.

Але протягом доби 18 березня рятувальники Київської області ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях, а саме загорання трав’яного настилу, які були спричинені необережним поводженням з вогнем громадян.

Тому українців попереджають, що спалювання сухостою та сміття негативно впливає на довкілля та здоров’я людей. Сьогодні ж, це ще й злочин, який прирівнюється до диверсії.

Також рятувальники закликають громадян припинити таку практику і не навантажувати наші підрозділи ще більше під час війни.

Водночас у Київській міській державній адміністрації також підтвердили, що у столиці спостерігається незначне задимлення.

Це пов’язано зі зміною погодніх умов, зокрема напрямком вітру. За даними фахівців, якість повітря відповідає нормам. Але киян просять не відкривати вікна та не виходити з дому без необхідності.

Зі свого боку радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко додав, що смог у Києві міг з’явитися, бо догорає сміттєзвалище біля Нових Петрівців.

Ще однією причиною Денисенко називає безвітряну погоду. За його словами, щойно з’явиться вітер, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється.

Також він додав, що в Чорнобильській зоні, з точки зору пожежної ситуації, все спокійно. Радіаційний фон в нормі.