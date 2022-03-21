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Факты / Украина

В Офисе президента разработали план стимуляции экономики в военное время

Анастасия Гевко редактор ленты
Ростислав Шурма

В понедельник, 21 марта, заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал, как будут стимулировать экономику в военное время.

Он уточнил, что в первую очередь для бизнеса планируют сделать максимально либеральные условия – таким образом он сможет работать со сниженными налогами, что поможет ему вернуться в строй и помогать держать экономический тыл нашей страны в войне с Российской Федерацией.

Также государство будет предлагать зарабатывать с помощью госзаказов в оборонной сфере.

– У нас будет несколько источников. Первый – это, собственно, работающая экономика, поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы перезапустить весь бизнес и предприятия, чтобы они начинали работать. Соответственно, количество людей, которые будут работать, будет требовать меньше помощи. Второе: предприятия, которые будут работать, будут платить пусть и сниженные, но все же налоги, – рассказал Шурма.

Еще одним источником, по его словам, станет поддержка международных партнеров, финансовых организаций и доноров, которые помогают компенсировать потери в госбюджете Украины. 

– Наш бюджет сейчас состоит из трех больших компонентов: финансирование военных действий, поддержка людей и социальных стандартов, а также – продовольственная безопасность и обеспечение всеми продуктами питания. Абсолютное большинство других статей сейчас сводятся к нулю, чтобы мы смогли сосредоточиться на этих трех приоритетах, – резюмировал замглавы ОП.

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