У понеділок, 21 березня, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів, як стимулюватимуть економіку у воєнний час.

Він уточнив, що насамперед для бізнесу планують зробити максимально ліберальні умови – таким чином він зможе працювати зі зниженими податками, що допоможе йому повернутися до ладу та допомагати тримати економічний тил нашої країни у війні з Російською Федерацією.

Також держава пропонуватиме заробляти за допомогою держзамовлень в оборонній сфері.

– Ми матимемо кілька джерел. Перший – це, власне, працююча економіка, тому ми докладатимемо всіх зусиль, щоб перезапустити весь бізнес та підприємства, щоб вони починали працювати. Відповідно, кількість людей, які працюватимуть, вимагатиме менше допомоги. Друге: підприємства, які працюватимуть, платитимуть нехай і знижені, але все ж таки податки, – розповів Шурма.

Ще одним джерелом, за його словами, стане підтримка міжнародних партнерів, фінансових організацій та донорів, які допомагають компенсувати втрати у держбюджеті України.