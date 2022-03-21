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Факти / Україна

В Офісі президента розробили план стимуляції економіки у воєнний час

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ростислав Шурма

У понеділок, 21 березня, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів, як стимулюватимуть економіку у воєнний час.

Він уточнив, що насамперед для бізнесу планують зробити максимально ліберальні умови – таким чином він зможе працювати зі зниженими податками, що допоможе йому повернутися до ладу та допомагати тримати економічний тил нашої країни у війні з Російською Федерацією.

Також держава пропонуватиме заробляти за допомогою держзамовлень в оборонній сфері.

– Ми матимемо кілька джерел. Перший – це, власне, працююча економіка, тому ми докладатимемо всіх зусиль, щоб перезапустити весь бізнес та підприємства, щоб вони починали працювати. Відповідно, кількість людей, які працюватимуть, вимагатиме менше допомоги. Друге: підприємства, які працюватимуть, платитимуть нехай і знижені, але все ж таки податки, – розповів Шурма.

Ще одним джерелом, за його словами, стане підтримка міжнародних партнерів, фінансових організацій та донорів, які допомагають компенсувати втрати у держбюджеті України.

– Наш бюджет зараз складається з трьох великих компонентів: фінансування військових дій, підтримка людей та соціальних стандартів, а також – продовольча безпека та забезпечення всіма продуктами харчування. Абсолютна більшість інших статей зараз зводяться нанівець, щоб ми змогли зосередитися на цих трьох пріоритетах, – резюмував заступник глави ОП.

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