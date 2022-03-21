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Факты / Украина

Забирают украинские паспорта: Павел Кириленко о вывозе мариупольцев в Россию

Наташа Тарчевська редактор ленты
Забирают украинские паспорта: Павел Кириленко о вывозе мариупольцев в Россию

Путинские оккупанты продолжают насильственно вывозить мирное население из Мариуполя.

Такую информацию 21 марта в эфире украинского телемарафона подтвердил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что речь идет о так называемых фильтрационных лагерях, куда военные РФ и боевики “ЛДНР” сгоняют жителей Мариуполя. В результате этих действий уже более 1 тыс. украинцев под давлением оружия и угроз покинули Украину.

– Информация по поводу насильственного вывоза людей из Мариуполя есть, и, к сожалению, она подтверждается. Вблизи Мариуполя создают фильтрационные лагеря, где людей отбирают, забирают у них украинские документы и предоставляют свои “справки” фейковых республик. По нашим данным, речь идет о более чем 1 тыс. человек, которые вывезли на неподконтрольную Украине территорию, а оттуда — в Россию.

Также Павел Кириленко добавил, что общая ситуация в Мариуполе остается сложной, в частности для тех жителей, которые остаются в укрытиях.

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Фото: Depositphotos

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