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Факти / Україна

Забирають українські паспорти: Павло Кириленко про вивезення маріупольців до Росії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Забирають українські паспорти: Павло Кириленко про вивезення маріупольців до Росії

Путінські окупанти продовжують насильно вивозити мирне населення з Маріуполя.

Таку інформацію 21 березня в ефірі українського телемарафону підтвердив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зауважив, що йдеться про так звані фільтраційні табори, куди військові РФ та бойовики “ЛДНР” зганяють мешканців Маріуполя. Внаслідок цих дій вже понад 1 тис. українців під тиском зброї і погроз покинули Україну.

– Інформація з приводу насильницького вивезення людей з Маріуполя є, і, на жаль, вона підтверджується. Поблизу Маріуполя створюють фільтраційні табори, де людей відбирають, забирають у них українські документи і надають свої “довідки” фейкових республік. За нашими даними, йдеться про понад 1 тис. осіб, які вивезли на непідконтрольну Україні територію, а звідти – до Росії.

Також Павло Кириленко додав, що загальна ситуація у Маріуполі залишається складною, зокрема, для тих мешканців, які залишаються в укриттях.

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Фото: Depositphotos

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