24 марта в Украине согласовано семь гуманитарных коридоров. Об этом во время утреннего видеообращения сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В Донецкой области для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будет работать маршрут Бердянск – Запорожье (место собрания – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27).

24 автобуса находятся на въезде в город Бердянск. К ним уже скоро должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 06.00 выехали из города Токмак.

– После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию. Бензовоз должен обновить запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск, – объяснила Ирина Верещук.

Адреса для дозаправки:

проспект Восточный, 4а,

ул. Мелитопольское шоссе, 87б

Также будут обновлены запасы продуктов и медикаментов в штабах мариупольцам.

– Ждем обещанного освобождения наших водителей и спасателей из ГСЧС в Мангуше. Будем стараться добраться до Мелекино и Никольского, – отметила глава ведомства.

В Запорожской области гуманитарные коридоры будут действовать:

из города Пологи в Запорожье (место собрания – городской совет, автобусы для эвакуации с 06.00 отправились из города Токмак),

(место собрания – городской совет, автобусы для эвакуации с 06.00 отправились из города Токмак), из города Мелитополь в Запорожье (место собрания – пожарная часть №9, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье).

В Киевской области маршруты гуманитарных коридоров будут пролегать:

из поселка Большая Дымерка в Бровары (место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкой, 1, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров).

(место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкой, 1, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров). из поселка Богдановка в Бровары (место сборов – сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров)

(место сборов – сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров) из города Макаров в город Житомир (место собрания – сельский совет, ул. Ростовского, 30, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь)

(место собрания – сельский совет, ул. Ростовского, 30, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь) из села Бервица в город Бровары (место сборов – из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозной, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 29-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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