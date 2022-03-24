Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
128 детей
Ранили Ранили
>172 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина

Гуманитарные коридоры 24 марта: где украинцев будут ждать эвакуационные автобусы

Татьяна Забожко редактор ленты
евакуаційні автобуси

24 марта в Украине согласовано семь гуманитарных коридоров. Об этом во время утреннего видеообращения сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В Донецкой области для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будет работать маршрут Бердянск – Запорожье (место собрания – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27).

24 автобуса находятся на въезде в город Бердянск. К ним уже скоро должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 06.00 выехали из города Токмак.

– После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию. Бензовоз должен обновить запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск, – объяснила Ирина Верещук.

Адреса для дозаправки:

  • проспект Восточный, 4а,
  • ул. Мелитопольское шоссе, 87б

Также будут обновлены запасы продуктов и медикаментов в штабах мариупольцам.

– Ждем обещанного освобождения наших водителей и спасателей из ГСЧС в Мангуше. Будем стараться добраться до Мелекино и Никольского, – отметила глава ведомства.

В Запорожской области гуманитарные коридоры будут действовать:

  • из города Пологи в Запорожье (место собрания – городской совет, автобусы для эвакуации с 06.00 отправились из города Токмак),
  • из города Мелитополь в Запорожье (место собрания – пожарная часть №9, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье).

В Киевской области маршруты гуманитарных коридоров будут пролегать:

  • из поселка Большая Дымерка в Бровары (место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкой, 1, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров).
  • из поселка Богдановка в Бровары (место сборов – сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров)
  • из города Макаров в город Житомир (место собрания – сельский совет, ул. Ростовского, 30, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь)
  • из села Бервица в город Бровары (место сборов – из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозной, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 29-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Нацполиция

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка