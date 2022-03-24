Гуманітарні коридори 24 березня: де на українців чекатимуть евакуаційні автобуси

24 березня в Україні погоджено сім гуманітарних коридорів. Про це під час ранкового відеозвернення повідомила міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
У Донецькій області для евакуації людей із Маріуполя до міста Запоріжжя працюватиме маршрут Бердянськ – Запоріжжя (місце зборів – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).
24 автобуси нині перебувають на в’їзді до міста Бердянськ. До них уже незабаром мають доєднатися ще 21 автобус, які з 06.00 виїхали з міста Токмак.
– Після проходження блокпосту на в’їзді до міста автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців та почнуть евакуацію. Бензовоз має оновити запаси пального на заправках для маріупольців в місті Бердянськ, – пояснила Ірина Верещук.
Адреси для дозаправки:
- проспект Східний, 4а,
- вул.Мелітопольське шосе, 87б
Також будуть оновлені запаси продуктів та медикаментів в штабах допомоги маріупольцям.
– Чекаємо обіцяного звільнення наших водіїв та рятівників з ДСНС у Мангуші. Намагатимемося дістатися до Мелекиного та Нікольського, – зазначила очільниця відомства.
У Запорізькій області гуманітарні коридори діятимуть:
- із міста Пологи до Запоріжжя (місце зборів – міська рада, автобуси для евакуації з 06.00 вирушили з міста Токмак),
- із міста Мелітополь до Запоріжжя (місце зборів – пожежна частина №9 , автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя).
У Київській області маршрути гуманітарних коридорів пролягатимуть:
- із селища Велика Димерка до Броварів (місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицькій, 1, автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів).
- із селища Богданівка до Броварів (місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219, автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів)
- із міста Макарів до міста Житомир (місце зборів – сільська рада, вул. Ростовського, 30, автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква)
- із села Бервиця до міста Бровари (місце зборів – із села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспної, автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари).
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