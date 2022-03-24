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Факти / Україна

Зеленський запропонував Швеції взяти участь у відновленні України після війни

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський запропонував Швеції взяти участь у відновленні України після війни

Президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції допомогти відбудовувати нашу країни після перемоги.

Про це глава держави сказав у відеозверненні до Риксдагу Швеції.

Зеленський подякував Швеції за надання озброєння Україні, адже тільки разом можна забезпечити настання миру.

За його словами, українцям вже зараз треба думати про відбудову країни після війни. І першою до співробітництва Зеленський запросив саме Швецію.

– Швеція – перша країна, якій ми це пропонуємо… Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ взяти участь у цьому історичному проєкті, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що Швеція може взяти шефство над будь-яким українським містом, регіоном чи галуззю.

– Впевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес і ваша любов до життя. Ваше вміння організувати простір в інтересах людей, – сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна згодом стане великою, адже такий у нас народ.

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Фото: Офіс президента

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