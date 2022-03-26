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Факты / Украина

Садовой: во Львове после воздушной тревоги раздалась серия взрывов

Наташа Тарчевська редактор ленты
Садовой: во Львове после воздушной тревоги раздалась серия взрывов

26 марта во Львове прогремела серия взрывов. Информация о поврежденных объектах инфраструктуры и пострадавших уточняется.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовой. Он призвал львовян и гостей города воздержаться от публикации фото и видео с мест, где раздались взрывы.

Известно, что серия взрывов во Львове произошла сразу после того, как раздалась воздушная тревога.

По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, три мощных взрыва произошли на окраине Львова со стороны Кривчиц. Тем не менее, слышно их было практически на весь город. Мэрия и ОВА просят граждан оставаться в укрытиях.

Позже Максим Козицкий сообщил, что в пределах Львова произошло два ракетных удара. Информация о попадании в жилые дома или объекты инфраструктуры не подтвердилась. Угроза ракетного удара остается, поэтому горожан просят не покидать укрытие.

По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов пострадали пять человек.

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