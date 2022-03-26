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Факти / Україна

Садовий: у Львові після повітряної тривоги пролунала серія вибухів

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Садовий: у Львові після повітряної тривоги пролунала серія вибухів

26 березня у Львові пролунала серія вибухів. Інформація про пошкоджені об’єкти інфраструктури та постраждалих уточнюється.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий. Він закликав львів’ян та гостей міста утриматися від публікації фото та відео з місць, де пролунали вибухи.

Відомо, що серія вибухів у Львові сталася відразу після того, як пролунала повітряна тривога.

За інформацією очільника Львівської ОВА Максима Козицького, три потужні вибухи сталися на околиці Львова зі сторони Кривчиць. Тим не менш, чутно їх було практично на усе місто. Мерія та ОВА просить громадян залишатися в укриттях.

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