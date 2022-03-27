Збройні сили України звільнили село Гусарівка у Балаклійському районі Харківської області. Про це повідомляють ЗСУ на сторінці у Facebook.

Населений пункт був окупований двома російськими батальйонно-тактичними групами за підтримки підрозділів російського спєцназу.

Як повідомили у ЗСУ, загарбники вибиті, близько 60 одиниці техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що сили оборони України продовжують громити російських загарбників на Харківщині, оприлюднивши такі ж фото, як і Збройні сили. Ворог зазнає втрат та у паніці тікає, кидаючи техніку.

Також інформацію про звільнення Гусарівки підтвердив керівник Харківської обласної війської адміністрації Олег Синєгубов.

26 березня місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ. Це вдалося зробити 93 бригаді Холодний Яр за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів.

Російська армія, втікаючи з Тростянця, залишила озброєння, техніку та боєприпаси. Їх наші військові використають для звільнення інших українських міст від окупації.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 32-й день. За цей період РФ втратила вже близько 16,6 тис. військовослужбовців, 582 танки, понад 120 літаків і 127 гелікоптерів.

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Фото: Генштаб ЗСУ