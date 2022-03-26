За місяць повномасштабної війни в Україні російські війська втратили близько 16,4 тис. особового складу.

Завдання, які ставили перед собою загарбники, не виконані.

За даними Генштабу ЗСУ, агресор контролює лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги інтерактивну карту бойових дій, яка оновлюється в режимі реального часу та умовно відображає ситуацію в містах України.

Онлайн-карта DeepState бойових дій в Україні 26.03.2022:

Детальна карта війни в Україні в режимі онлайн на 26.03.2022

Станом на 26 березня в Київській області агресор обстріляв із Градів Бучанський район. Під ракетний обстріл потрапила громада Білогородки та Святопетрівського. Тривали бої в Макарові, Ірпені та Гостомелі.

У Сумській області російські військові здійснили артобстріл передмістя обласного центру. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Харків ворог обстрілював із зброї дальньої дії. Тривали активні дії також на Ізюмському напрямку.

У Запорізькій області загарбники безуспішно намагалися вести штурмові дії, не полишаючи спроб нанести вогневе ураження окремим підрозділам тероборони та Збройних сил України. Натомість значна кількість представників російської армії дістали поранення.

У Луганській області всі міста перебувають під контролем українських військових, але під постійними обстрілами РФ. Зокрема, тривали бої протягом доби в Рубіжному та Попасній.

У Мар’їнці Донецької області ворог зруйнував понад 30 приватних будинків. Троє людей дістали поранення, одна дитина загинула.

Унаслідок обстрілів в Авдіївці поранення дістали двоє людей та загинула одна дитина.

Застосував агресор також фосфорні боєприпаси в авдіївській промзоні.

Нині Маріуполь перебуває в блокаді, але військові РФ контролюють лише окремі квартали міста.

Гучні вибухи лунали протягом доби в Херсонській області на кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Втрати техніки РФ станом на 26 березня такі:

575 танків,

1 640 бойових броньованих машин,

293 одиниці артилерійських систем,

91 одиниця реактивних систем залпового вогню,

51 засіб протиповітряної оборони,

117 літаків,

127 гелікоптерів,

1 131 одиниць автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

73 цистерни з паливно-мастильними матеріалами,

56 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

19 одиниць спеціальної техніки,

дві пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Станом на 25 березня російські окупаційні війська не змогли досягти своїх цілей – блокади Києва ти виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Терористи продовжують поповнювати свої втрати шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів зі складу 37 омсбр (Кяхта), 5 отбр (Улан-Уде) 36 армії, 38 омсбр (Катеринославка) 35 армії, 40 окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) тихоокеанського флоту збройних сил РФ.

На Поліссі ворог зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗСУ в районах н.п. Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. У районі Чорнобиля розгорнуто польовий табір угруповання військ Східного військового округу.

Ворожі війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі на Сіверському напрямку, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстрілів інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка безпілотниками. Окупанти намагаються знизити спротив українців поширенням листівок.

Терористи намагалися просунутися у напрямку Броварів – зазнали невдачі. Росіяни перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

На Слобожанському напрямку росіяни намагаються утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлюють втрати у техніці та живій силі. Терористи і далі застосовують авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст. У районі міста Ізюм ворог спробував прорвати оборони ЗСУ з півдня, в районі Кам’янки, його зупинили в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.

На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На тимчасово зайнятих територіях на Півдні продовжуються заходи з підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів Росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.

Росіяни нарощують корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика Валентин Пикуль, ракетного катера Набережные Челны та двох десантних катерів.