Город Тростянец Сумской области освободили от российских оккупационных войск. Это удалось сделать 93 бригаде Холодный Яр с помощью территориальной обороны и местных партизан.

– Холодноярцам удалось выгнать с места “элиту” российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец, — говорится в сообщении 93 бригады.

Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы. Их наши военные используют для освобождения других украинских городов от оккупации.

Ранее мы писали, что в Сумской области активные боевые действия продолжаются в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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