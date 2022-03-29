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Факты / Украина

Смерть прилетает без звука: история мариупольца, бежавшего из оккупированого города

Наташа Тарчевська редактор ленты
Смерть прилетает без звука: история мариупольца, бежавшего из оккупированого города

Уже в первые дни марта, когда Мариуполь оказался в осаде российских захватчиков, город и его жители буквально вернулись в каменный век. Связи и интернета не было, люди готовили еду на мангалах под подъездами, в домах не было света, газа и воды.

Страшными воспоминаниями поделился один из мариупольцев, который, пережив ужасы российской оккупации и военных преступлений, смог 16 марта эвакуироваться из Мариуполя.

По словам мужчины, пожелавшего остаться анонимным, серьезность ситуации местные жители поняли не сразу. В первые дни полномасштабного вторжения РФ паники на улицах Мариуполя практически не было, город жил своей жизнью.

Однако с каждым следующим днем ​​марта ситуация усугублялась. Ночные массированные бомбардировки мирных кварталов стали постоянными, а линия фронта была на соседней улице.

– Снаряды всё ближе, начались громкие близкие прилеты. Из всех калибров. 4 марта прилетели первые мины в наш двор. Мы спали. Было без десяти шесть утра. Я спал на полу, любимая на кровати, волной ее сбросило на пол. Я увидел в окно, как мина попала в крышу соседнего дома, пламя, треск бетона… Я закричал что-то типа — спасайся !!! в ванну !!! на пол !!! и потащил её за ногу. Секунды.

Первый раз было очень страшно. Даже не за себя, за любимого человека. Осколок разбил одно стекло в комнате. Мы тогда думали, два раза мина в одну воронку не попадает. Оказывается, попадает. А после мины ещё снаряды и грады. Через несколько дней стали слышны самолёты. Это самое страшное…

В один из дней мы бегали в соседний квартал — видели остатки точки У. Здоровенный такой ракетный двигатель без боевой части. Все машины во дворе сгорели к концу второй недели.

Твоя смерть прилетает без звука. Совершенно. Даже не почувствуешь, что тебя уже нет. Готовили еду на мангалах. Так поступали все.

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Мужчину спасли его родители, которые на свой страх и риск просто приехали за сыном в Мариуполь из соседнего города.

Тогда, на шестнадцатый день блокады Мариуполя, по словам мужчины, уже никого из горожан не пугали звуки прилетов: дети не плакали и продолжали играть, пока что-то взрывалось в соседнем квартале.

Свой откровенный рассказ о событиях в родном городе мужчина завершил страшными словами: Если есть ад на земле, то он в Мариуполе.

– 16 марта нас спасли родители. Просто приехали и вывезли под обстрелом. Это было совершенно невозможно и смертельно опасно. Они приехали и вытащили нас всех за шиворот из подвала. Мы уже не соображали и не могли принять решение.

Ехали молча. Города нет. Руины, воронки, останки машин и техники. Два трупа под покрывалом на обочине дороги. Гражданские. Везде торчат мины и трубы от градов и ураганов. Воронки в рост человека от авиабомб. Дома разрушены, сгорели, разбиты снарядами. Если есть ад на земле, то он в Мариуполе…

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Фото: Depositphotos

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