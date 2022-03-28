За 27 дней оккупации российскими войсками в Мариуполе погибли почти 5 тыс. мирных жителей, 210 из них — дети. Из-за постоянных боев хоронить погибших почти невозможно, поэтому тела лежат прямо посреди улиц.

– Город стоит. Подразделения ВСУ и силы обороны пытаются – и в большинстве случаев успешно – оборонять и удержать город. Но ситуация непростая, — заявил на последнем брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Страшную статистику обнародовал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он также отметил, что данные не могут быть стопроцентными, однако коммунальные службы города делают все возможное, чтобы сосчитать погибших и установить их личности.

Потери Мариуполя на 27.03.2022

Количество дней в осаде – 27 суток.

Сколько человек погибло – почти 5 тыс.

Сколько детей погибло – примерно 210 детей.

Сколько удалось эвакуировать и сколько людей в осаде:

до блокады — выехало до 140 тыс.

после блокады – эвакуировано 150 тыс.

в осаде – 170 тыс.

депортировано – 30 тыс.

Накануне власти Мариуполя заявляли, что российские оккупанты уничтожили более 90% инфраструктуры города.

Вот более подробная информация (речь идет о гражданских, промышленных и военных объектах):

Жилые дома

поврежденных – 2340 (90%);

из них с прямым попаданием – 1560 (60%);

разрушено – 1040 (40%).

Частный сектор

поврежденных – 61 200 (90%);

из них с прямым попаданием – 40 800 (60%);

разрушено – 27 200 (40%).

Больницы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены – 3 (40%).

Поликлиники: повреждены – 4 (90%), из них разрушены – 1 (40%).

Родильные дома: повреждены – 3 (100%), из них разрушены – 1 (40%).

ВУЗы: повреждены – 7 (90%), из них разрушены – 3 (40%).

Школы: повреждены – 57 (90%), из них разрушены – 23 (40%).

Садики: повреждено – 70 (90%), из них разрушено – 28 (40%).

Кроме этого, серьезно повреждены порт Мариуполя, два завода и воинская часть 3057.