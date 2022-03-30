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Факты / Украина

Говорили час: Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Наташа Тарчевська редактор ленты
Говорили час: Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел официальный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter. Он отметил, что разговор с американским коллегой длился час.

– Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи, — написал Владимир Зеленский.

Накануне, 30 марта, о запланированном разговоре двух президентов сообщили в пресс-службе Белого дома.

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