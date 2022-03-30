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Факти / Україна

Говорили годину: Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Говорили годину: Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів офіційну телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у Twitter. Він зазначив, що розмова з американським колегою тривала годину.

– Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу, – написав Володимир Зеленський.

Напередодні, 30 березня, про заплановану розмову двох президентів повідомили у пресслужбі Білого дому.

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