Говорили годину: Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів офіційну телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у Twitter. Він зазначив, що розмова з американським колегою тривала годину.
– Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу, – написав Володимир Зеленський.
Напередодні, 30 березня, про заплановану розмову двох президентів повідомили у пресслужбі Білого дому.