Говорили годину: Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів офіційну телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у Twitter. Він зазначив, що розмова з американським колегою тривала годину.

– Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу, – написав Володимир Зеленський.

Напередодні, 30 березня, про заплановану розмову двох президентів повідомили у пресслужбі Білого дому.