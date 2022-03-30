Международные партнеры Украины готовят новый пакет санкций против России, в том числе против поставщиков, которые сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом (ВПК).

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время брифинга 29 марта.

— Наши союзники и партнеры работают над внедрением нового санкционного пакета против РФ. Вдобавок к секторальным ограничениям под прицелом окажутся цепочки критического импорта. Это предполагает экспортный контроль и санкции, направленные на поставщиков, которые сотрудничают с российским ВПК, — отметил он.

Также он объявил, что при ОП создали группу экспертов, которые на постоянной основе анализируют реальное влияние примененных против России санкций.

29 марта состоялась онлайн встреча с группой экспертов. В совещании принимали участие более 30 специалистов по международным отношениям и экономической политике. В частности:

экс-посол посол США в РФ и бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Макфол;

экс-посол посол США в Украине, директор Евразийского центра имени Патричиу Джон Гербст;

координатор Государственного департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид;

глава правления Ощадбанка Андрей Пышный;

член наблюдательного совета Ощадбанка Александр Роднянский.

— Сегодня на встрече с экспертами прозвучало много мнений, с которыми я согласен. В частности, что необходимо вводить санкции против крупнейших российских банков и эмбарго на экспорт нефти из России и запрет России пользоваться деньгами, полученными от реализации нефти. Также нужен запрет на возврат средств, полученных от торговли ею, — рассказал Ермак.

Он отметил, что формат санкционным консультаций расширят, есть намерение выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления против России.

Фото: Офис Президента