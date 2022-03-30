Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
144 детей
Ранили Ранили
>220 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Партнеры готовят санкции против поставщиков, которые сотрудничают с российским ВПК — Ермак

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Андрій Єрмак

Международные партнеры Украины готовят новый пакет санкций против России, в том числе против поставщиков, которые сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом (ВПК).

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время брифинга 29 марта.

— Наши союзники и партнеры работают над внедрением нового санкционного пакета против РФ. Вдобавок к секторальным ограничениям под прицелом окажутся цепочки критического импорта. Это предполагает экспортный контроль и санкции, направленные на поставщиков, которые сотрудничают с российским ВПК, — отметил он.

Также он объявил, что при ОП создали группу экспертов, которые на постоянной основе анализируют реальное влияние примененных против России санкций.

29 марта состоялась онлайн встреча с группой экспертов. В совещании принимали участие более 30 специалистов по международным отношениям и экономической политике. В частности:

  • экс-посол посол США в РФ и бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Макфол;
  • экс-посол посол США в Украине, директор Евразийского центра имени Патричиу Джон Гербст;
  • координатор Государственного департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид;
  • глава правления Ощадбанка Андрей Пышный;
  • член наблюдательного совета Ощадбанка Александр Роднянский.

— Сегодня на встрече с экспертами прозвучало много мнений, с которыми я согласен. В частности, что необходимо вводить санкции против крупнейших российских банков и эмбарго на экспорт нефти из России и запрет России пользоваться деньгами, полученными от реализации нефти. Также нужен запрет на возврат средств, полученных от торговли ею, — рассказал Ермак.

Он отметил, что формат санкционным консультаций расширят, есть намерение выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления против России.

Читайте
Запрет экспорта предметов роскоши: Япония анонсировала новые санкции против РФ

Фото: Офис Президента

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка